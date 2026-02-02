Скидки
Алексей Терещенко: Ларионов способен наладить результаты СКА — он же Профессор

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о семиматчевой серии поражений СКА под руководством Игоря Ларионова, и заявил, что команде из Санкт-Петербурга нужно дать время.

«СКА вчера хорошо играли с ЦСКА, проиграли только по буллитам. В плей-офф команда будет 100%, а там без разницы, на кого попасть. Слабых команд в плей-офф нет. Надо спокойно готовиться к плей-офф, думать, как играть тактически, физически, функционально. Конечно, Ларионов способен наладить результаты — он же Профессор. Он знает: что, чего и как делать. Мы же не знаем, что там происходит внутри. Просто нужно уметь терпеть», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Покинул страну, давшую ему всё». Плющев назвал неожиданную причину неудач Ларионова в СКА
