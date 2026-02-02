Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Барыс, результат матча 2 февраля 2026, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Амур» нанёс «Барысу» шестое поражение подряд
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Панюков, Масси) – 05:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Ли, Лихачёв) – 08:19 (5x5)     2:1 Мищенко (Юртайкин, Слепец) – 09:43 (5x5)     3:1 Слепец (Гиздатуллин) – 35:06 (5x5)     3:2 Асетов (Уолш, Маккошен) – 45:52 (5x5)     4:2 Слепец (Филатьев, Балдаев) – 56:46 (5x5)    

Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Иван Мищенко и Кирилл Слепец, оформивший дубль. За «Барыс» шайбы забросили Всеволод Логвин и Алихан Асетов.

Предыдущий матч между командами также завершился в пользу хабаровчан со счётом 2:1 по буллитам. Отметим, что «Барыс» потерпел шестое поражение подряд. «Амур» выиграл у «Барыса» три из пяти матчей в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё один матч в Хабаровске 10 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android