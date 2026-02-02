«Амур» нанёс «Барысу» шестое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Иван Мищенко и Кирилл Слепец, оформивший дубль. За «Барыс» шайбы забросили Всеволод Логвин и Алихан Асетов.
Предыдущий матч между командами также завершился в пользу хабаровчан со счётом 2:1 по буллитам. Отметим, что «Барыс» потерпел шестое поражение подряд. «Амур» выиграл у «Барыса» три из пяти матчей в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё один матч в Хабаровске 10 марта.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 2 февраля 2026
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:48
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
14:16
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
11:52
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:51
-
07:43