«Амур» нанёс «Барысу» шестое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Иван Мищенко и Кирилл Слепец, оформивший дубль. За «Барыс» шайбы забросили Всеволод Логвин и Алихан Асетов.

Предыдущий матч между командами также завершился в пользу хабаровчан со счётом 2:1 по буллитам. Отметим, что «Барыс» потерпел шестое поражение подряд. «Амур» выиграл у «Барыса» три из пяти матчей в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё один матч в Хабаровске 10 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.