«Торпедо» обыграло «Адмирал» и прервало свою серию из трёх поражений

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Андрей Белевич с передач Игоря Гераськина и Бобби Нарделлы. В середине второго периода хоккеисты «Адмирала» забросили две шайбы подряд менее чем за 30 секунд — отличились Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев. На 31-й минуте Егор Виноградов сравнял счёт в матче. В овертайме победу одержали гости. Победный гол на счету Тимура Муханова.

«Торпедо» прервало свою серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.