Главная Хоккей Новости

Адмирал — Торпедо, результат матча 2 февраля 2026, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Адмирал» и прервало свою серию из трёх поражений
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Гераськин, Нарделла) – 04:43 (5x5)     1:1 Завгородний (Шулак) – 24:38 (4x5)     2:1 Шепелев (Основин, Дерябин) – 25:04 (5x5)     2:2 Виноградов (Ткачёв, Нарделла) – 30:11 (5x4)     2:3 Муханов (Гераськин, Конюшков) – 63:02 (3x3)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Андрей Белевич с передач Игоря Гераськина и Бобби Нарделлы. В середине второго периода хоккеисты «Адмирала» забросили две шайбы подряд менее чем за 30 секунд — отличились Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев. На 31-й минуте Егор Виноградов сравнял счёт в матче. В овертайме победу одержали гости. Победный гол на счету Тимура Муханова.

«Торпедо» прервало свою серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

