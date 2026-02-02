Скидки
Защитник московского «Динамо» Классон: у нас очевидные проблемы с атакой

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон заявил, что бело-голубые испытывают серьёзные проблемы с атакой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

«Ключевая причина поражения в том, что мы забили меньше голов, чем пропустили. Я имею в виду то, что «Авангард» забросил несколько не самых красивых шайб, трудовых, но это даёт результат. И моя мысль в том, что мы можем делать так же, нам тоже нужно искать трудовые голы, если не получается красиво созидать.

У нас очевидные проблемы с атакой, пока мы их не решим, будет трудно рассчитывать на победу, положительный результат. Мы должны помогать друг другу, быть открытыми, больше общаться между собой и пытаться изменить ситуацию. «Авангард», безусловно, сильная команда, хорошо обученная, их будет трудно обыграть в плей-офф. Но сейчас мы сосредоточены на себе», — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

