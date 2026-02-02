Скидки
Главная Хоккей Новости

Каменский о Панарине: «Рейнджерс» неправильно поступили с лидером, которого любят зрители

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» напрасно решило обменять российского нападающего Артемия Панарина. На данный момент россиянин выведен из состава для подготовки к обмену.

«Расстаться с Панариным — неправильное решение со стороны «Рейнджерс». Они поступили неправильно с лидером команды, который приносил им победы, на которого ходят зрители и любят его. Так относиться к своему игроку… Про Артемия я могу сказать, что это игрок высокого класса. У него будет много предложений. Панарин будет лидером в любой команде и ещё долго продолжит играть на своём уровне. Артемий сам примет решение с семьёй и агентами, где ему будет комфортно», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

