Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон показал свой шлем, в котором сыграет на Олимпиаде

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон показал свой шлем, в котором сыграет на Олимпиаде за сборную Канады. Вратарская маска разрисована в национальных цветах, нанесены изображения типичной канадской флоры и фауны.

Фото: «Вашингтон»

Фото: «Вашингтон»

Фото: «Вашингтон»

Вратарями канадской сборной на Олимпийских играх стали Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»), Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с национальными командами Швейцарии, Чехии и Франции. Этот квартет составил группу А.