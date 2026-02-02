Мужская сборная России U16 разгромила женскую команду страны со счётом 10:0

Мужская юниорская сборная России U16 разгромила женскую национальную команду России со счётом 10:0. Встреча проходила в рамках турнира Eurasia Jastar Cup в Астане.

В составе победителей шайбы забросили Роман Андреев, Кирилл Васильев, Артём Григорьев, Арсений Авдюшкин, Михаил Чирков, Пётр Легков, Захар Мудров, Артём Воронов (дважды) и Максим Рябов.

В этом турнире также принимают участие сборные Казахстана и Беларуси разных возрастов. Он продлится до 5 февраля.

3 февраля юниорская сборная России U16 сыграет с командой Беларуси U17 в 13:00 мск, а женская сборная России встретится с юниорами Казахстана U18, начало в 17:00 мск.