Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Бостона»: если Кучеров проводит 10 минут в большинстве — это наша вина

Главный тренер «Бостона»: если Кучеров проводит 10 минут в большинстве — это наша вина
Комментарии

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался о поражении от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:6 Б) в матче на открытом воздухе. К 31-й минуте «Брюинз» вели со счётом 5:1, а «молнии» в этой игре реализовали три попытки большинства из восьми, забросив две шайбы подряд при игре в формате «5 на 3» во втором периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

«У всех бывают хорошие дни, у всех бывают плохие дни. Если Кучеров проводит 10 минут в большинстве, значит, мы сделали что-то не так. Это наша вина. Судя по тому, как складывалась игра, нам не хватило самообладания. В большинстве они сегодня были лучше нас», – приводит слова Штурма официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече четырьмя набранными очками и был признан первой звездой матча.

Материалы по теме
«Атмосфера была феноменальной». Купер оценил волевую победу «Тампы» над «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android