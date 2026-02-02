Главный тренер «Бостона»: если Кучеров проводит 10 минут в большинстве — это наша вина
Поделиться
Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался о поражении от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:6 Б) в матче на открытом воздухе. К 31-й минуте «Брюинз» вели со счётом 5:1, а «молнии» в этой игре реализовали три попытки большинства из восьми, забросив две шайбы подряд при игре в формате «5 на 3» во втором периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
«У всех бывают хорошие дни, у всех бывают плохие дни. Если Кучеров проводит 10 минут в большинстве, значит, мы сделали что-то не так. Это наша вина. Судя по тому, как складывалась игра, нам не хватило самообладания. В большинстве они сегодня были лучше нас», – приводит слова Штурма официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече четырьмя набранными очками и был признан первой звездой матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
17:24
-
17:12
-
16:50
-
16:44
-
16:22
-
16:00
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:48
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
14:16
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
11:52
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:00