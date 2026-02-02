Главный тренер «Бостона»: если Кучеров проводит 10 минут в большинстве — это наша вина

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался о поражении от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:6 Б) в матче на открытом воздухе. К 31-й минуте «Брюинз» вели со счётом 5:1, а «молнии» в этой игре реализовали три попытки большинства из восьми, забросив две шайбы подряд при игре в формате «5 на 3» во втором периоде.

«У всех бывают хорошие дни, у всех бывают плохие дни. Если Кучеров проводит 10 минут в большинстве, значит, мы сделали что-то не так. Это наша вина. Судя по тому, как складывалась игра, нам не хватило самообладания. В большинстве они сегодня были лучше нас», – приводит слова Штурма официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече четырьмя набранными очками и был признан первой звездой матча.