Главный тренер России U16 Томилов высказался о разгромной победе над женской сборной

Главный тренер юниорской сборной России U16 Александр Томилов прокомментировал разгромную победу над женской командой страны на Eurasia Jastar Cup в Астане со счётом 10:0.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить девчонок за игру. Они очень старались, ложились под шайбы. Своих ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, терпение. Сейчас будем уже настраиваться на следующего соперника. Будет новый день, новая игра — и к ней подойдём в боевом настроении», — приводит слова Томилова пресс-служба ФХР.

3 февраля юниорская сборная России U16 сыграет с командой Беларуси U17 в 13:00 мск, а женская сборная России встретится с юниорами Казахстана U18, начало в 17:00 мск.

