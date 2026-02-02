«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири» в серии буллитов

Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов забил первый гол. На 17-й минуте форвард Алексей Пустозёров удвоил преимущество казанцев. На 28-й минуте нападающий Антон Косолапов сократил отставание «Сибири». На 36-й минуте форвард новосибирской команды Максим Сушко сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Сибирь» примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Ак Барс» сыграет с «Трактором» в Челябинске. Обе встречи пройдут 4 февраля.