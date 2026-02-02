Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь – Ак Барс, результат матча 2 февраля 2026 года, счет 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов забил первый гол. На 17-й минуте форвард Алексей Пустозёров удвоил преимущество казанцев. На 28-й минуте нападающий Антон Косолапов сократил отставание «Сибири». На 36-й минуте форвард новосибирской команды Максим Сушко сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Сибирь» примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Ак Барс» сыграет с «Трактором» в Челябинске. Обе встречи пройдут 4 февраля.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Нападающий Андрей Локтионов высказался о своём дебюте за «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android