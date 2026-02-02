Гатиятулин прокомментировал пятиминутное удаление Сафонова в матче с «Сибирью»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о пятиминутном удалении нападающего команды Ильи Сафонова в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5) 0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4) 1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4) 2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5) 3:2 Косолапов – 65:00
— Прокомментируйте пятиминутное удаление Сафонова.
— Игровой момент, не думаю, что это был целенаправленный удар, поэтому посмотрим, что за момент, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
На 52-й минуте форвард в борьбе в чужой зоне ударил клюшкой нападающего «Сибири» Алексея Яковлева. Судьи после просмотра повтора выписали Сафонову пятиминутный штраф за грубость.
