Гатиятулин прокомментировал пятиминутное удаление Сафонова в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о пятиминутном удалении нападающего команды Ильи Сафонова в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б).

— Прокомментируйте пятиминутное удаление Сафонова.

— Игровой момент, не думаю, что это был целенаправленный удар, поэтому посмотрим, что за момент, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На 52-й минуте форвард в борьбе в чужой зоне ударил клюшкой нападающего «Сибири» Алексея Яковлева. Судьи после просмотра повтора выписали Сафонову пятиминутный штраф за грубость.

