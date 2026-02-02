Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин прокомментировал пятиминутное удаление Сафонова в матче с «Сибирью»

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о пятиминутном удалении нападающего команды Ильи Сафонова в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

— Прокомментируйте пятиминутное удаление Сафонова.
— Игровой момент, не думаю, что это был целенаправленный удар, поэтому посмотрим, что за момент, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На 52-й минуте форвард в борьбе в чужой зоне ударил клюшкой нападающего «Сибири» Алексея Яковлева. Судьи после просмотра повтора выписали Сафонову пятиминутный штраф за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
