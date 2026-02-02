Главный тренер женской сборной России прокомментировал поражение от команды России U16

Главный тренер женской национальной команды России Валерий Давлетшин высказался о поражении от юниорской мужской сборной России U16 со счётом 0:10 на Eurasia Jastar Cup в Астане.

«Примерно такого результата мы и ожидали. Понятно, что девочки бились, старались, но ребята быстрее, техничнее, у них выше скорость мышления. Мы, по сути, ради этого сюда и приехали – поучиться этому быстрому хоккею. Считаю, что против сборной России мы показали достойный результат. Там хорошие ребята, есть интересные будущие звёздочки, быстрые, техничные.

Для нас счёт 0:10 – это, как ни странно, хороший результат. Нам нужно ездить и играть в любых турнирах – неважно, с ребятами или с девочками. Потому что игр не хватает. Да, мы проводим матчи в Новогорске, но такие соревнования – это совсем другой уровень. Тут и психология, и игровой опыт. Девочки смотрят, учатся, делают выводы и будут дальше расти», — приводит слова Давлетшина пресс-служба ФХР.