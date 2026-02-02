«Моментов много было у него». Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об игре Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего команды Дмитрия Яшкина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б).

— Оцените сегодняшнюю игру Дмитрия Яшкина.

— Моментов много было у него, как и у всей команды. Достаточно моментов было даже, когда половина ворот были пустыми (улыбается). Но не хватало акцентированного броска в завершении, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 45 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+11».