«Моментов много было у него». Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об игре Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего команды Дмитрия Яшкина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б).

02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

— Оцените сегодняшнюю игру Дмитрия Яшкина.
— Моментов много было у него, как и у всей команды. Достаточно моментов было даже, когда половина ворот были пустыми (улыбается). Но не хватало акцентированного броска в завершении, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 45 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «+11».

