Люзенков — о волевой победе «Сибири» над «Ак Барсом»: чувствовали, что можем вытащить игру

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Могу только сказать спасибо ребятам, что не выключились после двух пропущенных голов, а, наоборот, добавили. Были хорошие моменты, когда мы накрывали соперника в зоне. Чувствовали, что можем вытащить игру, особенного после первого забитого гола. Молодцы, доработали до конца», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 54 матчей.