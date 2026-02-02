Скидки
Главная Хоккей Новости

Люзенков — о волевой победе «Сибири» над «Ак Барсом»: чувствовали, что можем вытащить игру

Люзенков — о волевой победе «Сибири» над «Ак Барсом»: чувствовали, что можем вытащить игру
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

«Могу только сказать спасибо ребятам, что не выключились после двух пропущенных голов, а, наоборот, добавили. Были хорошие моменты, когда мы накрывали соперника в зоне. Чувствовали, что можем вытащить игру, особенного после первого забитого гола. Молодцы, доработали до конца», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 54 матчей.

