Люзенков — об игре Бека, Андреоффа и Косолапова в равных составах: они могут лучше
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Ак Барсом» (3:2 Б) высказался об игре нападающих новосибирской команды Тейлора Бека, Энди Андреоффа и Антона Косолапова в равных составах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5) 0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4) 1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4) 2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5) 3:2 Косолапов – 65:00
— Вы довольны игрой первой тройки в составе Бека, Андреоффа и Косолапова в формате «5 на 5»?
— Я доволен результатом. Всякое бывает, у кого-то идёт, у кого-то – нет. Они могут лучше играть в равных составах, но в прошлом году было даже больше проблем. В принципе, мы довольны, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 54 матчей.
