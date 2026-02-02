Люзенков — об игре Бека, Андреоффа и Косолапова в равных составах: они могут лучше

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Ак Барсом» (3:2 Б) высказался об игре нападающих новосибирской команды Тейлора Бека, Энди Андреоффа и Антона Косолапова в равных составах.

— Вы довольны игрой первой тройки в составе Бека, Андреоффа и Косолапова в формате «5 на 5»?

— Я доволен результатом. Всякое бывает, у кого-то идёт, у кого-то – нет. Они могут лучше играть в равных составах, но в прошлом году было даже больше проблем. В принципе, мы довольны, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 54 матчей.