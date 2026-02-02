«Хватайте всех, кто будет шестым!» Люзенков — о штрафах за нарушение численного состава

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказался о штрафах новосибирской команды за нарушение численного состава.

— У «Сибири» много удалений за нарушение численного состава. Сегодня несколько раз могли вновь попасться, но помогали партнёры, которые не давали выскочить шестому. Вся команда следит теперь за этим?

— Да! После выезда мы со всеми поговорили и сказали: «Хватайте всех, кто будет шестым!» Если они не умеют считать до шести, то придётся нам, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.