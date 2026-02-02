Скидки
«Хватайте всех, кто будет шестым!» Люзенков — о штрафах за нарушение численного состава

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказался о штрафах новосибирской команды за нарушение численного состава.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

— У «Сибири» много удалений за нарушение численного состава. Сегодня несколько раз могли вновь попасться, но помогали партнёры, которые не давали выскочить шестому. Вся команда следит теперь за этим?
— Да! После выезда мы со всеми поговорили и сказали: «Хватайте всех, кто будет шестым!» Если они не умеют считать до шести, то придётся нам, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

