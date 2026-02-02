«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

Сегодня, 2 февраля, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На четвёртой минуте защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин забил первый гол. На 26-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счёт. На 32-й минуте защитник Евгений Кулик вывел уфимцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда Виктора Козлова одержала пятую победу подряд.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 53 матча, в которых набрал 58 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 57 очками после 52 встреч располагается на шестой строчке Востока.