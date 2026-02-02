Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Нефтехимик, результат матча 2 февраля 2026 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

На четвёртой минуте защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин забил первый гол. На 26-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счёт. На 32-й минуте защитник Евгений Кулик вывел уфимцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда Виктора Козлова одержала пятую победу подряд.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 53 матча, в которых набрал 58 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 57 очками после 52 встреч располагается на шестой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
