Вратарь «Нефтехимика» Долганов сделал красивый сейв в матче с «Салаватом Юлаевым»

Комментарии

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов совершил красивый сейв в матче регулярного чемпионата регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (1:2), отразив шайбу лёжа ногой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

В концовке второго периода голкипер, выбивая шайбу из своей зоны, завалился. У вратаря не хватило времени на то, чтобы подняться и занять удобное положение, так как атака на ворота продолжалась. Тогда Филипп отразил шайбу лёжа левой ногой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне 27-летний Долганов провёл 36 матчей, в которых одержал 18 побед при коэффициенте надёжности 2,58 и 92,9% отражённых бросков.

«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака». Беседа с Долгановым
