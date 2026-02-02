«Он настоящий боец, без сомнений». Защитник «Тампы» Макдона — о драке Василевского

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона высказался о драке российского вратаря команды Андрея Василевского с голкипером «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом. Матч между командами прошёл на открытом воздухе и завершился победой «молний» в серии буллитов со счётом 6:5.

«Невероятно. Он настоящий боец, без сомнений. Его страсть, его упорство. Он не зря стал обладателем Кубка Стэнли, а сегодня вечером он лишь укрепил свою репутацию, показав всем, что у него мощные удары слева. Он определённо втянул нас в борьбу», — приводит слова Макдоны сайт НХЛ.

«Тампа» отыграла четыре шайбы, начав камбэк после драки вратарей, которая стала первой в карьере НХЛ для обоих голкиперов и первой в матчах лиги на открытом воздухе.