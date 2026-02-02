«Он настоящий боец, без сомнений». Защитник «Тампы» Макдона — о драке Василевского
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона высказался о драке российского вратаря команды Андрея Василевского с голкипером «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом. Матч между командами прошёл на открытом воздухе и завершился победой «молний» в серии буллитов со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
«Невероятно. Он настоящий боец, без сомнений. Его страсть, его упорство. Он не зря стал обладателем Кубка Стэнли, а сегодня вечером он лишь укрепил свою репутацию, показав всем, что у него мощные удары слева. Он определённо втянул нас в борьбу», — приводит слова Макдоны сайт НХЛ.
«Тампа» отыграла четыре шайбы, начав камбэк после драки вратарей, которая стала первой в карьере НХЛ для обоих голкиперов и первой в матчах лиги на открытом воздухе.
