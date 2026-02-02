Скидки
Барри Троц покинет пост генерального менеджера «Нэшвилла» — Sportsnet

Комментарии

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Троц покинет свой пост. Как сообщает Sportsnet, Троц объявит о своём уходе в ближайшие дни, но останется на посту до тех пор, пока не будет найден преемник.

63-летний Троц занимает должность генерального менеджера «Нэшвилла» с июля 2023 года. С 1997 по 2014 год он работал в клубе на посту главного тренера.

Возглавляя «Предаторз», он провёл 1196 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, по этому показателю он занимает 14-е место во всей лиге. После увольнения главного тренера «Баффало Сэйбрз» Линди Раффа Троц оставался единственным тренером в НХЛ, работавшим с одним клубом на протяжении 15 лет и более.

