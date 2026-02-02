«Проиграли сами себе». Защитник «Ак Барса» Карпухин — о поражении от «Сибири»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б).

– Неудачный матч для нас, проиграли. Наступили на одни и те же грабли: дома вели 2:0, затем соперник сравнял счёт, сегодня всё получилось таким же образом. Считаю, что проиграли сами себе – могли сыграть лучше. Не знаю, с чем это связано, тренерский штаб подскажет, разберём ошибки.

– В третьем периоде «Ак Барс» получил пять минут штрафа, какие мысли были в этот момент?

– Выходить и делать свою работу. Это никак не должно влиять на эмоциональную составляющую. Мы тренируем меньшинство, оно у нас на хорошем уровне. Никаких упаднических настроений точно не было. Выстояли в меньшинстве – здорово.

– «Ак Барс» ведёт борьбу за лидирующие позиции на Востоке. Есть принципиальность, с какого места выходить в плей-офф?

– В первую очередь у нас борьба с самим собой. Нужно смотреть не на турнирную таблицу, а сосредоточиться на своей игре. Нужно начинать играть так, как мы будем это делать в плей-офф. Как мы играли сегодня – это не игра плей-офф. Нужно вырабатывать хорошие привычки, которые будут нужны в плей-офф. Будем работать, — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».