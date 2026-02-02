Скидки
Главная Хоккей Новости

Игрок «Ак Барса» Бардин: здорово начали матч, но упустили преимущество во втором периоде

Комментарии

Защитник «Ак Барса» Игорь Бардин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

– Здорово начали матч, однако упустили преимущество во втором периоде. В третьем должны были дожимать соперника, но не удалось.

– Чего не хватило для победы?
– Повторюсь – мы упустили второй период. Сделаем выводы, в Челябинске покажем другую игру.

– Второй матч подряд «Сибирь» отыгрывается с 0:2 и побеждает. В этом есть какая-то тенденция?
– Это совпадение, нужно быть чуть более собранными.

– У вас сегодня было пять смен за игру. Чего не хватает, чтобы получать больше игровой практики?
– Думаю, всё придёт в будущем. Сегодня уже вторая игра, где я получил больше игрового времени, чем обычно.

– С кем из партнёров удобнее всего играть в паре?
– Без разницы. Все подсказывают, подбадривают, со всеми удобно, — приводит слова Бардина пресс-служба «Ак Барса».

