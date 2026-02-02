Игрок «Ак Барса» Бардин: здорово начали матч, но упустили преимущество во втором периоде

Защитник «Ак Барса» Игорь Бардин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Здорово начали матч, однако упустили преимущество во втором периоде. В третьем должны были дожимать соперника, но не удалось.

– Чего не хватило для победы?

– Повторюсь – мы упустили второй период. Сделаем выводы, в Челябинске покажем другую игру.

– Второй матч подряд «Сибирь» отыгрывается с 0:2 и побеждает. В этом есть какая-то тенденция?

– Это совпадение, нужно быть чуть более собранными.

– У вас сегодня было пять смен за игру. Чего не хватает, чтобы получать больше игровой практики?

– Думаю, всё придёт в будущем. Сегодня уже вторая игра, где я получил больше игрового времени, чем обычно.

– С кем из партнёров удобнее всего играть в паре?

– Без разницы. Все подсказывают, подбадривают, со всеми удобно, — приводит слова Бардина пресс-служба «Ак Барса».