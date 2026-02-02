Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

– Победа над хорошим соперником. Соседи по турнирной таблице, все понимали важность матча, поэтому хорошо, что мы реализовали свои моменты, а Семён Вязовой был на высоте, как и в последних матчах. Было видно, что ребятам тяжело давалось эмоционально и физически. Пятая игра через день. Было ощущение, когда едешь в машине, загорелась лампочка, и ты думаешь, доедешь или нет? Но мы доехали, ребята проявили характер. Спасибо болельщикам, их поддержка чувствовалась, они помогли взять два очка.

– Шелдон Ремпал получил три удаления. Как это прокомментируете?
– В этой ситуации были ненужные удаления, но, когда такая игра, может быть, хорошо, что так всё было. Он придал эмоции, трибуны стали поддерживать нас, когда мы играли в меньшинстве. Кто знает, как было бы, если бы он не получил удаления.

– «Салават» набрал хороший ход, пять побед подряд. Не жалеете, что сейчас будет пауза?
– Жалеть о том, что ты не контролируешь, бессмысленно. В нашей ситуации неплохо, что у нас есть время отдохнуть, залечить болячки и подготовиться к следующему этапу чемпионата. Сейчас будем пять дней отдыхать, а потом готовиться к оставшимся матчам.

– С «Нефтехимиком» половину шайб забросили защитники. Почему именно с этой командой?
– Не могу объяснить, серьёзно. Что Зоркин хорошо бросил, что Кулик хорошо бросил. Такая игра.

– В этом сезоне Денис Ян превратился в игрока ротации. Что с ним случилось?
– У него была травма, сейчас Денис пока не вышел на тот уровень, который был в прошлом сезоне. Я надеюсь, что после паузы он выдаст так, как он умеет играть, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android