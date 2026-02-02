Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Победа над хорошим соперником. Соседи по турнирной таблице, все понимали важность матча, поэтому хорошо, что мы реализовали свои моменты, а Семён Вязовой был на высоте, как и в последних матчах. Было видно, что ребятам тяжело давалось эмоционально и физически. Пятая игра через день. Было ощущение, когда едешь в машине, загорелась лампочка, и ты думаешь, доедешь или нет? Но мы доехали, ребята проявили характер. Спасибо болельщикам, их поддержка чувствовалась, они помогли взять два очка.

– Шелдон Ремпал получил три удаления. Как это прокомментируете?

– В этой ситуации были ненужные удаления, но, когда такая игра, может быть, хорошо, что так всё было. Он придал эмоции, трибуны стали поддерживать нас, когда мы играли в меньшинстве. Кто знает, как было бы, если бы он не получил удаления.

– «Салават» набрал хороший ход, пять побед подряд. Не жалеете, что сейчас будет пауза?

– Жалеть о том, что ты не контролируешь, бессмысленно. В нашей ситуации неплохо, что у нас есть время отдохнуть, залечить болячки и подготовиться к следующему этапу чемпионата. Сейчас будем пять дней отдыхать, а потом готовиться к оставшимся матчам.

– С «Нефтехимиком» половину шайб забросили защитники. Почему именно с этой командой?

– Не могу объяснить, серьёзно. Что Зоркин хорошо бросил, что Кулик хорошо бросил. Такая игра.

– В этом сезоне Денис Ян превратился в игрока ротации. Что с ним случилось?

– У него была травма, сейчас Денис пока не вышел на тот уровень, который был в прошлом сезоне. Я надеюсь, что после паузы он выдаст так, как он умеет играть, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».