Голкипер «Тампы» Василевский признан второй звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. Вратарь в трёх встречах одержал три победы, в среднем отражая 93% бросков. В игре с «Ютой Маммот» россиянин оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

Первой звездой стал канадский нападающий «Сиэтл Кракен» Джаред Макканн. Хоккеист в трёх играх забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Третьей звездой признали канадского форварда «Филадельфии Флайерз» Трэвиса Конечны, который в четырёх встречах записал на свой счёт 7 (5+2) очков.