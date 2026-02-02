Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь – Спартак, результат матча 2 февраля 2026 года, счет 1:5, КХЛ 2025/2026

«Спартак» одержал крупную победу над «Северсталью» в Череповце
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Миронов, Биро) – 05:08 (5x5)     0:2 Кин (Биро) – 11:51 (5x5)     0:3 Пивчулин (Локхарт, Князев) – 17:59 (5x5)     1:3 Буренов (Камалов, Чебыкин) – 36:53 (5x5)     1:4 Биро (Локхарт) – 41:31 (5x5)     1:5 Рубцов (Гутик, Мальцев) – 51:09 (5x5)    

На шестой минуте нападающий «Спартака» Никита Коростелёв забил первый гол. На 12-й минуте защитник Джоуи Кин удвоил преимущество красно-белых. На 18-й минуте форвард Данил Пивчулин забросил третью шайбу в ворота «Северстали».

На 37-й минуте защитник Николай Буренов сократил отставание череповчан. На 42-й минуте нападающий Брэндон Биро вернул гостям былое преимущество. На 52-й минуте форвард Герман Рубцов забил пятый гол «Спартака», установив окончательный счёт — 5:1.

В следующем матче «Северсталь» примет санкт-петербургский СКА 5 февраля, а днём ранее красно-белые сыграют с «Локомотивом» в Ярославле.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Есть чувство победителя». Павел Порядин — о прогрессе в игре «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android