«Спартак» одержал крупную победу над «Северсталью» в Череповце

Сегодня, 2 февраля, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:1.

На шестой минуте нападающий «Спартака» Никита Коростелёв забил первый гол. На 12-й минуте защитник Джоуи Кин удвоил преимущество красно-белых. На 18-й минуте форвард Данил Пивчулин забросил третью шайбу в ворота «Северстали».

На 37-й минуте защитник Николай Буренов сократил отставание череповчан. На 42-й минуте нападающий Брэндон Биро вернул гостям былое преимущество. На 52-й минуте форвард Герман Рубцов забил пятый гол «Спартака», установив окончательный счёт — 5:1.

В следующем матче «Северсталь» примет санкт-петербургский СКА 5 февраля, а днём ранее красно-белые сыграют с «Локомотивом» в Ярославле.