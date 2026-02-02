Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика»: такое ощущение, что мы просто не можем обыграть Вязового

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

— В какой-то момент, наверное, в первом периоде меня посетило дежавю по сравнению с матчем 5 января. По-моему, даже то же действующее лицо — Никита Зоркин — забил, в принципе, такой же гол. Вот, и, в общем-то, игра, наверное, такая же была, но, может быть, чуть-чуть больше моментов, чем в прошлой игре, было там, как в одну, так и в другую сторону. Здорово играли вратари, старались в обороне ребята, но малорезультативный матч. Такой открытый, но малорезультативный. В общем-то, нам в очередной раз не удалось забить Вязовому больше одного гола — это нас немножко напрягает, честно говоря.

— Долганов вернулся сегодня в состав спустя месяц. Вот насколько он оказался готов? Судя по игре — оказался готов.
— Ну да, конечно. Филипп был готов, у него было повреждение. В общем-то, после этого дали ему возможность восстановиться, тем более Ярослав [Озолин] играл уверенно, мы побеждали. Поэтому Филипп немножко набрался сил, эмоций. Может быть, было немножко опасение, что он там потерял игровой ритм, но нет — в принципе, всё здорово, вообще молодец.

— Получается, что игра Вязового — это главная причина поражения?
— Такое ощущение, что да, как будто мы не можем — просто его не можем обыграть.

— В каждом матче с «Салаватом» «Нефтехимик» как будто бьётся об стенку, об Вязового, не может пробить. Может, гибкости не хватает?
— Ну это вопрос, наверное, продолжение предыдущего. Мы всё равно что-то советуем ребятам, и ребята пытаются это сделать, но не удаётся нам. Здесь сложно это объяснить, там да. Надо какой-то, может быть, элемент везения, какой-то элемент неожиданности, какой-то ещё элемент. Было достаточно моментов… Ну не можем, к сожалению, забить, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Комментарии
