Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Айлендерс: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнется в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
В ночь на 3 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. «Вашингтон» победил дважды (4:2, 4:1), «Айлендерс» одержали одну победу со счётом 3:1.

«Кэпиталз» провели 56 встреч, в которых набрали 61 очко и расположились на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Островитяне» с 65 очками после 55 матчей находятся на восьмой строчке Востока.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
