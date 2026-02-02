«Вашингтон» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 3 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. «Вашингтон» победил дважды (4:2, 4:1), «Айлендерс» одержали одну победу со счётом 3:1.

«Кэпиталз» провели 56 встреч, в которых набрали 61 очко и расположились на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Островитяне» с 65 очками после 55 матчей находятся на восьмой строчке Востока.