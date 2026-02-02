Скидки
Никита Зоркин: как говорит Евгений Кузнецов: «Два очка – они и в Африке два очка»

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

– Хороший матч, где-то эмоций не хватало, могли сыграть лучше, но, как говорит Евгений Кузнецов: «Два очка – они и в Африке два очка». Тяжёлая серия из пяти игр, хорошо, что всё забрали. Сейчас немножко отдохнём и продолжим дальше.

– У вас сегодня красивая заброшенная шайба в «девятку». Как видели момент?
– Убежали здорово со вбрасывания, ребята поборолись, и Кузнецов увидел меня, хороший пас, осталось только попасть.

– Вы говорили, что забиваете только по праздникам. Получается, сегодня тоже праздник?
– У меня каждый день как праздник (улыбается).

– Сложная серия завершилась, сейчас будет пауза. Она больше поможет перезагрузиться и отдохнуть или может сбить игровой темп?
– Считаю, что эта пауза пойдёт на пользу. Тяжёлый январь, все соперники очень сильные, тяжёлые две поездки. Думаю, эти дни нам помогут перезагрузиться и снова в бой. Нас ждёт поездка на Дальний Восток, там тоже будет нелегко, — приводит слова Зоркина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Новости. Хоккей
