Тротц объявил об уходе с поста генерального менеджера «Нэшвилла»

Комментарии

Барри Тротц объявил о своём намерении уйти в отставку с поста генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

Он продолжит исполнять обязанности генерального менеджера до тех пор, пока клуб не определит его преемника. Тротц будет помогать в выборе нового генерального менеджера и останется в организации в качестве советника до окончания срока действия своего контракта (сезон‑2026/2027).

«После 40 лет работы в профессиональном спорте и 26 лет в Национальной хоккейной лиге, включая последние три года в качестве генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз», я сообщил, что уйду с поста по истечении контракта. После обсуждения мы решили начать поиск замены, но я рад работать на своей нынешней должности, пока мы не наймем нового сотрудника, независимо от того, сколько времени это займет», — приводит слова Тротца сайт НХЛ.

63-летний Тротц стал вторым генеральным менеджером в истории «Нэшвилла» 1 июля 2023 года, сменив Дэвида Пойла.

