Главная Хоккей Новости

Форвард «Бостона» Пастрняк прокомментировал своё удаление в овертайме в матче с «Тампой»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о своём удалении в овертайме в матче на открытом воздухе с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:6 Б). В дополнительное время чешский форвард забил гол, но судьи его не засчитали, так как был свисток за удар клюшкой Пастрняка, оставившего свою команду в меньшинстве.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

«Честно говоря, понятия не имею, что произошло. Мы заканчиваем игру, забиваем гол, внезапно я оказываюсь на скамье штрафников. Это шутка. Не понимаю? Никогда не видел ничего подобного. Так что для меня это была шутка. Меня не волнует, что это плохой ответ, но я так себя чувствую. Это странно — забить гол и оказаться на скамье штрафников, но неважно… Мы дали им два очка, это самое главное, тяжело для нас», — приводит слова Пастрняка журналист ESPN Грег Вышински в социальной сети Х.

