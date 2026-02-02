Форвард «Бостона» Пастрняк прокомментировал своё удаление в овертайме в матче с «Тампой»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о своём удалении в овертайме в матче на открытом воздухе с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:6 Б). В дополнительное время чешский форвард забил гол, но судьи его не засчитали, так как был свисток за удар клюшкой Пастрняка, оставившего свою команду в меньшинстве.

«Честно говоря, понятия не имею, что произошло. Мы заканчиваем игру, забиваем гол, внезапно я оказываюсь на скамье штрафников. Это шутка. Не понимаю? Никогда не видел ничего подобного. Так что для меня это была шутка. Меня не волнует, что это плохой ответ, но я так себя чувствую. Это странно — забить гол и оказаться на скамье штрафников, но неважно… Мы дали им два очка, это самое главное, тяжело для нас», — приводит слова Пастрняка журналист ESPN Грег Вышински в социальной сети Х.