Тренер «Спартака» Барков: мы сейчас на хорошем ходу. Какая-то «химия» появляется

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу над «Северсталью» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Миронов, Биро) – 05:08 (5x5)     0:2 Кин (Биро) – 11:51 (5x5)     0:3 Пивчулин (Локхарт, Князев) – 17:59 (5x5)     1:3 Буренов (Камалов, Чебыкин) – 36:53 (5x5)     1:4 Биро (Локхарт) – 41:31 (5x5)     1:5 Рубцов (Гутик, Мальцев) – 51:09 (5x5)    

— Хорошо подготовились. Первый период играли достаточно хорошо. Контролировали ход. Второй период – до удаления игра нас устраивала, а дальше соперник стал нас немного поджимать. Пришлось много обороняться. В дальнейшем играли по счёту, в какой-то момент пришлось играть по счёту. Оборонялись здорово, тут ничего не скажешь – ребята боролись, сражались. Заслужили победу.

— Это четвёртая игра «Северстали» и «Спартака». Первые три были с разницей в одну шайбу. Сегодня другая. Что такое произошло? С «Северсталью» что-то? Со «Спартаком»?
— Мы сейчас на хорошем ходу. Команда набрала ход, мы много работали над этим. Не знаю, что с «Северсталью». Это к ним вопрос. Думаю, что мы сейчас нашли какое-то сочетание в звеньях. Игра удаётся, какая-то «химия» появляется.

— Можно ли сказать, что решающим фактором сегодня стало начало первого периода?
— Конечно, это был хороший задел. Думаю, что ключевой фактор — это хорошая игра вратаря нашего. Те бойцовские качества, которые ребята проявили в конце игры.

— Игры 6 января и сегодня: какие для вас тут различия?
— Мы готовились. На каждую игру готовимся хорошо начать. Мы знаем, что «Северсталь» дома – тем более дома – всегда старается хорошо начать игру. Поэтому мы были готовы к этому, — приводит слова Баркова телеграм-канал «Северстали».

