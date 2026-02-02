Тренер «Спартака» Барков: мы сейчас на хорошем ходу. Какая-то «химия» появляется

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу над «Северсталью» (5:1).

— Хорошо подготовились. Первый период играли достаточно хорошо. Контролировали ход. Второй период – до удаления игра нас устраивала, а дальше соперник стал нас немного поджимать. Пришлось много обороняться. В дальнейшем играли по счёту, в какой-то момент пришлось играть по счёту. Оборонялись здорово, тут ничего не скажешь – ребята боролись, сражались. Заслужили победу.

— Это четвёртая игра «Северстали» и «Спартака». Первые три были с разницей в одну шайбу. Сегодня другая. Что такое произошло? С «Северсталью» что-то? Со «Спартаком»?

— Мы сейчас на хорошем ходу. Команда набрала ход, мы много работали над этим. Не знаю, что с «Северсталью». Это к ним вопрос. Думаю, что мы сейчас нашли какое-то сочетание в звеньях. Игра удаётся, какая-то «химия» появляется.

— Можно ли сказать, что решающим фактором сегодня стало начало первого периода?

— Конечно, это был хороший задел. Думаю, что ключевой фактор — это хорошая игра вратаря нашего. Те бойцовские качества, которые ребята проявили в конце игры.

— Игры 6 января и сегодня: какие для вас тут различия?

— Мы готовились. На каждую игру готовимся хорошо начать. Мы знаем, что «Северсталь» дома – тем более дома – всегда старается хорошо начать игру. Поэтому мы были готовы к этому, — приводит слова Баркова телеграм-канал «Северстали».