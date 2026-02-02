Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о поражении от «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Миронов, Биро) – 05:08 (5x5)     0:2 Кин (Биро) – 11:51 (5x5)     0:3 Пивчулин (Локхарт, Князев) – 17:59 (5x5)     1:3 Буренов (Камалов, Чебыкин) – 36:53 (5x5)     1:4 Биро (Локхарт) – 41:31 (5x5)     1:5 Рубцов (Гутик, Мальцев) – 51:09 (5x5)    

— Во втором периоде мы могли зацепиться за матч, который мы упустили в начале. Отдали инициативу сопернику, но, увы, не смогли реализовать моменты, которые мы создавали.

— После такой игры будет какой-то разговор с командой или обычный тренировочный процесс?
— Всё в штатном режиме.

— Со «Спартаком» провели достаточное количество игр, можно сказать серию плей-офф. Какие из этих игр вам запомнились больше? Какие ключевые моменты вы бы выделили?
— Во-первых, игры регулярного чемпионата отличаются от игр плей-офф. Второе – реализация моментов. «Спартак» реализует моменты лучше, чем мы.

— Как быть с реализацией? 40 бросков сегодня нанесли.
— Реализовывать их [броски], — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

Новости. Хоккей
