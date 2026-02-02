Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Во втором периоде мы могли зацепиться за матч, который мы упустили в начале. Отдали инициативу сопернику, но, увы, не смогли реализовать моменты, которые мы создавали.
— После такой игры будет какой-то разговор с командой или обычный тренировочный процесс?
— Всё в штатном режиме.
— Со «Спартаком» провели достаточное количество игр, можно сказать серию плей-офф. Какие из этих игр вам запомнились больше? Какие ключевые моменты вы бы выделили?
— Во-первых, игры регулярного чемпионата отличаются от игр плей-офф. Второе – реализация моментов. «Спартак» реализует моменты лучше, чем мы.
— Как быть с реализацией? 40 бросков сегодня нанесли.
— Реализовывать их [броски], — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
