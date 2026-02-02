Скидки
«Тампа» отправила российского защитника Максима Грошева в АХЛ

Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» отправила российского защитника Максима Грошева в команду АХЛ «Сиракьюз Кранч». Об этом сообщает пресс-служба «молний» в социальной сети Х.

В текущем сезоне Максим провёл два матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1». Также на его счету две игры в предсезонке, где россиянину удалось забить один гол.

23-летний Грошев сыграл 35 матчей за «Сиракьюз» в этом сезоне, в которых набрал 13 очков — забросил одну шайбу и отдал 12 голевых передач при показателе полезности «+8». Хоккеист был выбран «Тампой» в третьем раунде под общим 85-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

