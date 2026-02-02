«Атмосфера была пушка!» Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский — о матче с «Нефтехимиком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский поделился своими эмоциями после победы над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Всех с победой! Взяли два очка — это самое главное. Спасибо болельщикам за поддержку! Атмосфера была пушка!!! Сейчас будет пара выходных, а потом поеду на Матч звёзд. Настроение топ!» — написал Жаровский в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард провёл 44 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «+6».

На данный момент «Салават» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками после 53 встреч.