Главная Хоккей Новости

«Атмосфера была пушка!» Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский — о матче с «Нефтехимиком»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский поделился своими эмоциями после победы над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

«Всех с победой! Взяли два очка — это самое главное. Спасибо болельщикам за поддержку! Атмосфера была пушка!!! Сейчас будет пара выходных, а потом поеду на Матч звёзд. Настроение топ!» — написал Жаровский в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард провёл 44 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «+6».

На данный момент «Салават» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками после 53 встреч.

Комментарии
