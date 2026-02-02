Скидки
Результаты матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года:

«Амур» – «Барыс» — 4:2;
«Адмирал» – «Торпедо» — 2:3 ОТ;
«Сибирь» – «Ак Барс» — 3:2 Б;
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик» — 2:1;
«Северсталь» – «Спартак» — 1:5.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 73 очками после 53 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 82 очка после 50 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
