Результаты матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года

Сегодня, 2 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года:

«Амур» – «Барыс» — 4:2;

«Адмирал» – «Торпедо» — 2:3 ОТ;

«Сибирь» – «Ак Барс» — 3:2 Б;

«Салават Юлаев» – «Нефтехимик» — 2:1;

«Северсталь» – «Спартак» — 1:5.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 73 очками после 53 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 82 очка после 50 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.