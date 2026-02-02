Результаты матчей ВХЛ на 2 февраля 2026 года

Сегодня, 2 февраля, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 2 февраля 2026 года:

«Сокол» – «Магнитка» — 1:2;

«Металлург» Нк – «Южный Урал» — 0:1 Б;

«Омские Крылья» – «Югра» — 0:2;

ХК «Тамбов» – «Химик» — 7:4;

«Ростов» – «Звезда» — 2:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (71 очко в 46 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.