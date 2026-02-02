Результаты матчей МХЛ на 2 февраля 2026 года

Сегодня, 2 февраля, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 2 февраля 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – «Тюменский Легион» — 4:2;

«Авто» – «Мамонты Югры» — 2:3;

«Стальные Лисы» – «Толпар» — 5:4;

«Спутник» – «Реактор» — 2:4;

Академия Михайлова – МХК «Динамо» СПб — 5:1;

МХК «Динамо» М – «СКА-1946» — 2:4;

Академия СКА – «АКМ-Юниор» — 2:6;

МХК «Динамо-Карелия» – ХК «Капитан» — 2:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 79 очками после 44 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.