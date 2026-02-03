Журналист назвал три клуба, куда может перейти Панарин в случае отказа от запрета на обмен

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин готов отказаться от своего запрета на обмен, чтобы перейти в «Эдмонтон Ойлерз» на правах чистой аренды, если это даст шанс побороться за Кубок Стэнли, сообщает NHL Trade Talk со ссылкой на журналиста Дэйва Пагнотта.

Панарин может быть открыт к краткосрочному варианту, если продление контракта не будет частью сделки. Помимо «Эдмонтона», в числе трёх клубов, которые Панарин якобы готов рассмотреть в случае обмена исключительно в формате аренды, также названы «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз».

Ранее стало известно, что 34-летний Панарин не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не изменится. Отмечается, что клуб мог вывести игрока из состава, чтобы защитить от травм перед обменом.