«Называем его Тайсоном». Кучеров отреагировал на драку Василевского в матче НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о драке вратаря «молний» Андрея Василевского с голкипером «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом в очном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:5 по буллитам в пользу команды из Тампы. Встреча проходила на открытом воздухе.

«Я знал, что он разнесёт Свеймана в пух и прах. Теперь мы называем его Тайсоном (улыбается)», — приводит слова Кучерова подкастер Джей Речер в соцсети X.

Это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе. Ранее, 20 января, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.