Тренер «Тампы» рассказал, как драка Василевского отразилась на команде в игре с «Бостоном»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер упомянул драку российского голкипера Андрея Василевского с вратарём «Бостон Брюинз» (6:5 Б) Джереми Свейманом.

«Они были быстрее нас, быстрее, проворнее, во всём превосходили по ходу игрыОни нас просто смяли. А потом стало ещё хуже. В какой-то момент счёт стал 5:1, и мне уже хотелось вылезти из этого костюма и надеть защитный химический скафандр. Было тяжело. Но драка вратарей заставила нас больше включиться в игру», — приводит слова Купера Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе.