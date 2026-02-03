Овечкин сократил до двух матчей отставание от Дельвеккьо по числу проведённых игр в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1548-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости ничейный — 0:0.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 18-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина является показатель трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Алекса Дельвеккьо, на счету которого 1550 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1550 встреч), который идёт 16-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.