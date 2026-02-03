Нападающий «Тампы» рассказал, почему Василевский подрался с вратарём «Бостона»

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель объяснил, почему российский голкипер Андрей Василевский подрался с вратарём «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата.

«Очевидно, именно так мы, все 20 человек, и поддерживаем друг друга. Мне прилетела перчатка по голове. Понятно, что Василевскому это не понравилось. Да и то, сколько шайб мы пропустили из-за наших ошибок, ему тоже вряд ли пришлось по душе. Так что именно это и стало переломным моментом матча», — приводит слова Хагеля официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе.