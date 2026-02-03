Кучеров оторвался от Капризова в гонке бомбардиров из России в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче на открытом воздухе с «Бостон Брюинз» (6:5 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

На счету Кучерова теперь 86 очков (28+58) в 49 матчах — это единоличное первое место в списке. Второе место в гонке российских бомбардиров занимает форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — у него 67 (30+37) очков в 56 встречах. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 57 очков (19+38).

Далее следует Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — 47 (20+27) очков. Пятёрку замыкает Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 46 очков (22+24).