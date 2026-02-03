Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых «Тампа» набирает очки

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вплотную приблизился к достижение экс-голкипера «молний» Николая Хабибулина в истории команды из Тампы в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых его команда набирает очки. Данный показатель россиянина является третьим в истории франшизы. Вторую строчку занимает результат Хабибулина в сезоне-2002/2003 — 16 встреч с набранными очками. Рекордсменом в истории франшизы является показатель самого Василевского в сезоне-2019/2020, который составляет 21 игру.
Отметим, что в текущем сезоне Василевский принял участие в 35 матчах, в которых пропустил 75 шайб при проценте сейвов 91,9%. С ним в составе «молнии» одержали 25 побед.
- 3 февраля 2026
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:43
-
04:38
-
04:37
-
04:24
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:57
-
03:46
-
03:11
-
03:02
-
02:23
-
02:07
-
02:00
- 2 февраля 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:32
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:38
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:28
-
21:14
-
20:58
-
20:46