Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых «Тампа» набирает очки

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вплотную приблизился к достижение экс-голкипера «молний» Николая Хабибулина в истории команды из Тампы в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых его команда набирает очки. Данный показатель россиянина является третьим в истории франшизы. Вторую строчку занимает результат Хабибулина в сезоне-2002/2003 — 16 встреч с набранными очками. Рекордсменом в истории франшизы является показатель самого Василевского в сезоне-2019/2020, который составляет 21 игру.

Отметим, что в текущем сезоне Василевский принял участие в 35 матчах, в которых пропустил 75 шайб при проценте сейвов 91,9%. С ним в составе «молнии» одержали 25 побед.