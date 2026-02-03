Скидки
Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых «Тампа» набирает очки

Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых «Тампа» набирает очки
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вплотную приблизился к достижение экс-голкипера «молний» Николая Хабибулина в истории команды из Тампы в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский записал на свой счёт серию из 15 игр, в которых его команда набирает очки. Данный показатель россиянина является третьим в истории франшизы. Вторую строчку занимает результат Хабибулина в сезоне-2002/2003 — 16 встреч с набранными очками. Рекордсменом в истории франшизы является показатель самого Василевского в сезоне-2019/2020, который составляет 21 игру.

Отметим, что в текущем сезоне Василевский принял участие в 35 матчах, в которых пропустил 75 шайб при проценте сейвов 91,9%. С ним в составе «молнии» одержали 25 побед.

