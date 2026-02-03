Андрей Василевский быстрее всех среди вратарей достиг 25 побед в текущем сезоне НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 25-ю победу в текущем сезоне. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский стал вторым вратарем, одержавшим 25 побед в этом сезоне после голкипера «Юты Мамонт» Карелы Вейнелки. Однако у 31-летнему россиянину на достижение данной отметки понадобилось 35 матчей, тогда как 29-летний чех выиграл 25-ю встречу в 39-й игре. Всего у голкипера «Юты» сейчас 25 побед в 42 встречах.

Отметим, что в 35 играх регулярки Василевский пропустил 75 шайб при проценте сейвов 91,9%.