Андрей Василевский быстрее всех среди вратарей достиг 25 побед в текущем сезоне НХЛ
Поделиться
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 25-ю победу в текущем сезоне. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский стал вторым вратарем, одержавшим 25 побед в этом сезоне после голкипера «Юты Мамонт» Карелы Вейнелки. Однако у 31-летнему россиянину на достижение данной отметки понадобилось 35 матчей, тогда как 29-летний чех выиграл 25-ю встречу в 39-й игре. Всего у голкипера «Юты» сейчас 25 побед в 42 встречах.
Отметим, что в 35 играх регулярки Василевский пропустил 75 шайб при проценте сейвов 91,9%.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
05:39
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:43
-
04:38
-
04:37
-
04:24
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:57
-
03:46
-
03:11
-
03:02
-
02:23
-
02:07
-
02:00
- 2 февраля 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:32
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:38
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:28
-
21:14
-
20:58