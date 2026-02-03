Скидки
Хоккей

Евгений Малкин повторил «ветеранское» достижение Александра Овечкина в НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» и вошёл в историю НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 07:57     1:1 Амадио (Клевен, Пинто) – 21:35     1:2 Штюцле (Батерсон, Спенс) – 46:46     2:2 Новак (Ши, Чинахов) – 48:48     2:3 Жиру (Штюцле, Батерсон) – 54:52    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин продлил свою домашнюю результативную серию до восьми игр. Он стал вторым игроком в возрасте 39 лет и старше за последние 10 лет, у которого была такая длинная серия. Первым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. У него было также восемь домашних игр подряд с набранными очками в сезоне-2024/2025.

Данный матч проходит в эти минуты на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». На момент написания новости завершился первый 20-минутный отрезок. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Шайбу с паса Малкина забросил другой российский форвард Егор Чинахов.

Всего в текущем сезоне в активе Малкина 43 (13+30) очков в 39 играх НХЛ.

Новости. Хоккей
