Евгений Малкин повторил «ветеранское» достижение Александра Овечкина в НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» и вошёл в историю НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин продлил свою домашнюю результативную серию до восьми игр. Он стал вторым игроком в возрасте 39 лет и старше за последние 10 лет, у которого была такая длинная серия. Первым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. У него было также восемь домашних игр подряд с набранными очками в сезоне-2024/2025.
Данный матч проходит в эти минуты на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». На момент написания новости завершился первый 20-минутный отрезок. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Шайбу с паса Малкина забросил другой российский форвард Егор Чинахов.
Всего в текущем сезоне в активе Малкина 43 (13+30) очков в 39 играх НХЛ.
