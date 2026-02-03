«Это то, что нам было нужно». Форвард «Тампы» — о драке Василевского с вратарём «Бостона»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель прокомментировал драку российского вратаря Андрея Василевского с голкипером «Бостон Брюинз» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Это был переломный момент для нашей команды. И это именно то, что нам было нужно», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Василевский принял участие в 35 матчах, в которых одержал 25 побед, пропуская в среднем по 2,12 голов за игру.