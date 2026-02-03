«Это то, что нам было нужно». Форвард «Тампы» — о драке Василевского с вратарём «Бостона»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель прокомментировал драку российского вратаря Андрея Василевского с голкипером «Бостон Брюинз» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
«Это был переломный момент для нашей команды. И это именно то, что нам было нужно», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Василевский принял участие в 35 матчах, в которых одержал 25 побед, пропуская в среднем по 2,12 голов за игру.
