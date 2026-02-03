Чинахов забил с паса Малкина, став девятым игроком «Питтсбурга» с 10+ голами в сезоне НХЛ

25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз», который проходит на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и стал девятым хоккеистом команды, которому удалось забить 10 голов в этом сезоне.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, только у четырёх команд ранее было девять и более игроков с 10+ заброшенными шайбами. В число данных команд входят «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз», «Каролина Харрикейнз» и «Оттава».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу команды хозяев. Чинахов забил с передач российского нападающего Евгения Малкина и канадского защитника Паркера Уозерспуна.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Кроме 10 голов Чинахов имеет в своём активе пять результативных передач в 45 матчах за «Коламбус» и «Питтсбург».
- 3 февраля 2026
-
05:39
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:43
-
04:38
-
04:37
-
04:24
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:57
-
03:46
-
03:11
-
03:02
-
02:23
-
02:07
-
02:00
- 2 февраля 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:32
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:38
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:28
-
21:14
-
20:58