Главная Хоккей Новости

Чинахов забил с паса Малкина, став девятым игроком «Питтсбурга» с 10+ голами в сезоне НХЛ

25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз», который проходит на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и стал девятым хоккеистом команды, которому удалось забить 10 голов в этом сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 07:57     1:1 Амадио (Клевен, Пинто) – 21:35     1:2 Штюцле (Батерсон, Спенс) – 46:46     2:2 Новак (Ши, Чинахов) – 48:48     2:3 Жиру (Штюцле, Батерсон) – 54:52    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, только у четырёх команд ранее было девять и более игроков с 10+ заброшенными шайбами. В число данных команд входят «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз», «Каролина Харрикейнз» и «Оттава».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу команды хозяев. Чинахов забил с передач российского нападающего Евгения Малкина и канадского защитника Паркера Уозерспуна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кроме 10 голов Чинахов имеет в своём активе пять результативных передач в 45 матчах за «Коламбус» и «Питтсбург».

