Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 1670-е очко за «Вашингтон» и обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб. Канадский экс-форвард набирал 1669 очков за «Эдмонтон Ойлерз». В данном списке Овечкин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ.

Лидеры НХЛ в истории по очкам за один клуб: Горди Хоу (1809 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), Сидни Кросби (1745 за «Питтсбург Пингвинз») и Марио Лемье (1723 за «Питтсбург»).