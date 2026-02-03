Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб

Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 16:38     1:1 Фехервари (Уилсон, Дауд) – 25:29     2:1 Бовиллье (Рой, Овечкин) – 26:00     3:1 Дауд (Сандин, Фрэнк) – 48:46     4:1 Карлсон (Протас) – 57:35    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 1670-е очко за «Вашингтон» и обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб. Канадский экс-форвард набирал 1669 очков за «Эдмонтон Ойлерз». В данном списке Овечкин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ.

Лидеры НХЛ в истории по очкам за один клуб: Горди Хоу (1809 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), Сидни Кросби (1745 за «Питтсбург Пингвинз») и Марио Лемье (1723 за «Питтсбург»).

Материалы по теме
Видео
Чинахов забил с паса Малкина, став девятым игроком «Питтсбурга» с 10+ голами в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android