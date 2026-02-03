Скидки
Овечкин обошёл Дионна в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф

Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 16:38     1:1 Фехервари (Уилсон, Дауд) – 25:29     2:1 Бовиллье (Рой, Овечкин) – 26:00     3:1 Дауд (Сандин, Фрэнк) – 48:46     4:1 Карлсон (Протас) – 57:35    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1817-е очко и обошёл Марселя Дионна, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Теперь российский нападающий занимает чистое десятое место по этому показателю.

