Овечкин обошёл Дионна в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1817-е очко и обошёл Марселя Дионна, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Теперь российский нападающий занимает чистое десятое место по этому показателю.